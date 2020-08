Ancora 24 ore di maltempo sulla Puglia, anche domani rischio piogge e temporali

La Protezione civile rinnova l'allerta per temporali per le prossime 24 ore. L'ondata di maltempo, tuttavia, dovrebbe essere in esaurimento, per lasciare posto al sole nella giornata di domenica.

A partire dalle 20 di questa sera e per le prossime 24 ore, il bollettino segnala un'allerta gialla con "precipitazioni isolate, a carattere di rovescio o breve temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli", mentre viene spiegato che il "rischio idraulico residuo" è "legato al transito della piena del fiume Fortore".