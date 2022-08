Inizio settimana all'insegna del tempo variabile in Puglia: sole e nuvole, qualche pioggia in arrivo martedì

Dopo un weekend dal caldo più moderato, grazie al maestrale che ha portato un abbassamento delle temperature, cosa ci aspetta sul fronte meteo nella nuova settimana? I primi giorni saranno all'insegna della variabilità, con sole prevalente e annuvolamenti previsti invece nella giornata di martedì. Vediamo le previsioni dal sito 3bmeteo.com.

Per quanto riguarda in generale la Puglia, nella giornata di lunedì "la circolazione di bassa pressione presente sui Balcani continua a interessare Molise, Puglia e Basilicata apportando annuvolamenti irregolari al pomeriggio sui rilievi e temporali su Basilicata tirrenica a Appennino. Al mattino possibili rovesci tra Molise e Gargano. Temperature in diminuzione. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali. Mare da mosso a poco mosso".

Per quanto riguarda invece la città di Bari, per lunedì 21 agosto, "previsti cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 3659m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord-Nordovest. Mare mosso".

Dopodomani, invece, attesi "cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana. schiarite in serata, sono previsti 7mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 3728m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest. Mare mosso".

Le previsioni complete e aggiornate su 3bmeteo