Scoperti in cella due 'microtelefonini' con caricabatterie: nei guai detenuto barese a San Severo

In cella con due microtelefonini con tanto di caricabatterie: la scoperta è avvenuta all'interno del carcere di San Severo, nella stanza in cui è detenuto un barese. L'uomo è stato denunciato per accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti ristretti.

A dare notizia dell'episodio è stato il segretario regionale Cgil, Gennaro Ricci, che evidenzia "la capacità operativa della polizia penitenziaria sanseverese che, seppur ridotta ai minimi termini, ha permesso il ritrovamento di due microtelefonini completi di caricabatterie all’interno della cella".

(Ulteriori particolari su Foggia Today)