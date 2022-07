Palpeggia e importuna tre donne in strada in poche ore: 38enne arrestato a Bari

Avrebbe avvicinato, importunato e palpeggiato tre donne nel giro di poche ore. Un 38enne, cittadino nigeriano, è stato arrestato domenica dalla polizia a Bari, in quanto presunto responsabile di violenza sessuale.

Intorno alle otto i poliziotti della Squadra Volante sono intervenuti in via dei Mille, dopo una segnalazione giunta al 113. Una donna di 48 anni sarebbe stata palpeggiata dall'uomo che, subito dopo, si sarebbe allontanato dal luogo. Seguito a distanza dal figlio della donna, il 38enne è stato quindi indicato agli agenti, che lo hanno fermato.

Durante le operazioni di identificazione, una seconda donna si è avvicinata ai poliziotti, riferendo che aveva riconosciuto nell'uomo colui che, soltanto mezz'ora prima, in via Lattanzio, l’aveva importunata. In particolare, il 38enne, attraverso il finestrino dell'auto lasciato aperto, sarebbe entrato improvvisamente con l’intero viso nella vettura della donna, che spaventata e intimorita si sarebbe messa ad urlare mettendolo in fuga. Inoltre la stessa donna, dipendente di un supermercato della zona, ha riferito inoltre che l’uomo, la sera precedente, avrebbe anche palpeggiato il seno di una sua collega durante il turno di servizio presso l’esercizio commerciale. Giunta sul posto, la terza donna ha confermato l’accaduto riferendo che il cittadino nigeriano sarebbe poi stato allontanato dai suoi colleghi. A conferma di ciò, sono stati acquisiti i filmati delle videocamere del circuito di sorveglianza dell’esercizio commerciale che hanno ripreso l’accaduto.

Una quarta persona, in transito su via dei Mille, ha inoltre riferito ai poliziotti che il cittadino extracomunitario, poco prima, avrebbe importunato due minorenni che sarebbero fuggite in lacrime.

Sulla base dei primi accertamenti, il 38enne è risultato essere un incensurato, non in regola con le norme che disciplinano il soggiorno di cittadini extracomunitari sul territorio nazionale. Al termine degli atti di rito, è stato condotto in carcere a Turi a disposizione dell'autorità giudiziaria.