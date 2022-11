Tredicenne si toglie la vita a Monopoli. Accertamenti sul cellulare della ragazza

I carabinieri hanno avviato accertamenti sulla vicenda di una 13 anni suicidatasi ieri sera nella sua abitazione a Monopoli, nel Barese. La ragazzina viveva con i suoi genitori. La tragica scoperta sarebbe stata fatta dalla madre al rientro in casa: l'adolescente è stata rinvenuta senza vita nel bagno dell'appartamento.

Inutili i tentativi di soccorso operati dal 118, giunto sul posto. I militari, in queste ore, starebbero sondando il contesto adolescenziale attorno alla ragazzina, in particolare quello legato ai social. Il cellulare della 13enne sarebbe stato anche sottoposto a sequestro.

Secondo le prime informazioni, la giovane non avrebbe lasciato alcun biglietto d'addio né vi sarebbero stati segnali, in famiglia, che avrebbero fatto presagire un gesto estremo. Sul luogo della tragedia è intervenuto anche il medico legale. Non è stata necessaria alcuna autopsia e la salma è stata restituita alla famiglia.