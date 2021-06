Cede lucernario in un palazzo di Madonnella: ragazza di 16 anni precipita dal nono piano e muore

Una ragazza di 16 anni è morta dopo essere precipitata dal terrazzo del palazzo di 9 piani dove abitava: l'episodio si è verificato nel quartiere Madonnella di Bari, in un condominio di via Di Vagno. Sul posto sono intervenuti Carabinieri e Polizia Locale per i rilievi.

Secondo una prima ricostruzione sarebbe stato un incidente poiché la giovane sarebbe precipitata a seguito della rottura del lucernario che stava calpestando. La pm di turno Desirée Digeronimo, riporta l'Ansa, ha disposto il sequestro del terrazzo per verifiche tecniche. Il magistrato aprirà un fascicolo per accertare dinamiche ed eventuali responsabilità dopo aver ricevuto una prima informativa sull'accaduto.