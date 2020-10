In due sul monopattino, ma vengono notati dalla Locale: multati in 5 in zona Fiera

Viaggiavano in due sul monopattino elettrico. Sono state così multate nella mattinata di domenica 5 persone - che trasportavano altrettanti passeggeri - in zona Fiera del Levante. Dopo essere stati sanzionati di 50 euro, sono stati poi invitati dagli agenti di polizia locale a raggiungere - da soli a bordo dei mezzi elettrici- l'ingresso orientale di piazzale Triggiani.

È l'esito dei controlli disposti dalla Locale, come per ogni edizione della Campionaria, a ogni incrocio della zona Fiera: gli agenti hanno regolato il traffico e presenziato gli impianti semaforici. A tutti gli utenti soggetti a controllo, è stata anche consegnata una brochure, preparata dall'Ufficio Studi e formazione del Corpo, contenente le giuste istruzioni per una guida sicura dei monopattini elettrici.