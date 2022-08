Monopattini, 295 persone sanzionate a Bari per illeciti nell'utilizzo: la maggioranza sono minorenni

Centinaia di violazioni contestate ai conducenti di monopattini, per la maggioranza nei confronti di minorenni. È l'esito dei controlli della polizia locale di Bari eseguiti negli ultimi mesi in città. L'affollamento di mezzi elettrici in città ha imposto una maggiore presenza sul territorio da parte degli agenti, che in totale hanno elevato 295 multe, di cui ben 158 nei confronti di conducenti che hanno meno di 18 anni (un numero quasi raddoppiato - 274 - se guardiamo al totale dei controlli annuali). Sono 137 invece le sanzioni che hanno colpito i maggiorenni. Le sanzioni più frequenti la guida in due, la circolazione sulla carreggiata senza utilizzare la pista ciclabile presente e la circolazione controsenso. La sanzione varia da 50 a 100 euro.

Non solo monopattini: i controlli della Locale si sono concentrati anche sullecorrette occupazioni stradali da parte di piattaforme aeree e per traslochi: sono 133 gli illeciti riscontrati a vario titolo (maggiore occupazione rispetto quanto autorizzato e inosservanza prescrizioni su autorizzazione rilasciata per la sicurezza di cose o persone), su un totale di 216 controlli mirati. Illeciti che prevedono multe che vanno da 173 a 694 euro.