Pass e accessi regolati al Policlinico, scattano i controlli dei vigili: raffica di multe

Dal 1° luglio è entrato in vigore il nuovo “Regolamento per l'accesso e la circolazione nell'area ospedaliera”. Per entrare in auto nell'area, infatti, è necessario essere muniti di regolare lasciapassare

Numerose multe sono state elevate dalla Polizia Locale di Bari, questa mattina, nel corso di controlli effettuati tra i viali del Policlinico, dove dal 1° luglio è entrato in vigore il nuovo “Regolamento per l'accesso e la circolazione nell'area ospedaliera”. Per entrare in auto nell'area, infatti, è necessario essere muniti di regolare pass, rilasciato direttamente dalle unità operative ai pazienti con deambulazione impedita o sensibilmente ridotta dalle terapie in atto o da concomitanti patologie invalidanti. Occorre poi lasciare il pass esposto sul cruscotto per la durata della sosta negli stalli previsti.

Dopo una lunga fase di raccolta delle istanze dei dipendenti e un mese di sperimentazione, necessario per il rilascio dei nuovi permessi temporanei per l'accesso dei pazienti e la comunicazione del nuovo regolamento (anche con avvisi sulle auto in sosta vietata), la Polizia Locale oggi ha fatto un giro tra i viali del Policlinico per verificare il rispetto delle norme del codice della strada. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.

Nell'area possono entrare in auto tutti gli utenti diversamente abili in possesso di valido contrassegno, gli accompagnatori di utenti diretti al pronto soccorso e chi arriva per prendere un paziente in dimissione da un reparto ospedaliero, per il tempo necessari e i dipendenti in pronta disponibilità e in turno notturno. La sosta è consentita solo negli stalli dedicati e indicati con apposita segnaletica e solo ai veicoli muniti di relativo pass esposto sul cruscotto