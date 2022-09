Grano ucraino in arrivo con due navi: oltre 14mila tonnellate scaricate al porto di Bari

Oltre 14mila tonnellate di grano estero arrivate al porto di Bari questa mattina. Sono due le imbarcazioni che hanno trasportato il prodotto da lavorazione: la nave Simas, proveniente dal porto ucraino di Odessa, e la Triumph IV, proveniente da Reni in Ucraina. Alle sette la prima nave ha depositato 8300 delle 14.400 tonnellate di grano che trasportava, mentre la Triumph porta 6000 tonnellate di grano, che stanno venendo scaricate.

L'arrivo delle navi da grano in città ha acceso anche un dibattito da parte di Coldiretti Puglia, che ha denunciato le presunte speculazioni della filiera per la guerra in Ucraina, con aumenti che fino al prodotto finale arrivano anche a 12 volte.