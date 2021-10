"No al green pass": in circa 200 alla manifestazione di piazza del Ferrarese

Circa 200 persone hanno preso parte, nel tardo pomeriggio di ieri, ad una manifestazione contro il green pass organizzata in piazza del Ferrarese, nella città vecchia di Bari. I manifestanti, in gran pèarte senza mascherine e senza rispettare il distanziamento interpersonale, hanno protestato, attraverso striscioni e cori, contro l'obbligo del certificato che attesta la vaccinazione anti Covid, l'avvenuta guarigione o un tampone negativo nelle ultime 48 ore, da utilizzare per lavorare ed accedere a luoghi culturali, stadi, bar e ristoranti. Una protesta che si ripete ormai ogni sabato da qualche settimana a questa parte.

Qualche ora prima, sempre a Bari. si era svolta una manifestazione analoga sul prato principale del parco 2 Giugno