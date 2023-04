Uomo ucciso a coltellate nel centro storico di Bitonto: 28enne condotto in carcere

Un 28enne è stato fermato dalla Polizia nell'ambito delle indagini sulla morte di Antonio Monopoli, 50enne ucciso dopo essere stato raggiunto da alcune coltellate mentre si trovava per le strade del centro storico di Bitonto. L'inchiesta, a cura della Squadra Mobile di Bari e dal Commissariato di Polizia di Bitonto, è coordinata dalla pm Desirée Digeronimo.

Monopoli, con precedenti di polizia, è stato rinvenuto riverso per terra, in via Bellini, attorno alle 4 di mattina del 28 aprile da una volante. Sul suo corpo sono state notate evidenti ferite di arma da taglio. Gli agenti hanno bloccato il 28enne poco dopo mentre si trovava alla stazione di Bitonto: il giovane indossava abiti intrisi di sangue. Condotto negli uffici del Commissariato di Bitonto, è stato messo a disposizione della pm che ha provveduto all'interrogatorio. Il giovane non avrebbe fornito una ricostruzione dei fatti attendibile, bensì, spiegano fonti di polizia, "in contrasto con gli elementi di prova fino a quel momento raccolti". L'arma utilizzata per il delitto non è stata ancora ritrovata.

A carico del 28enne è statp emesso un decreto di fermo d'indiziati di delitto e, dopo le formalità di rito, è stato condotto nel carcere di Bari in attesa dell’udienza di convalida.