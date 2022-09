Ha un malore mentre lavora sull'impalcatura, muore operaio 54enne a Bari

Avrebbe accusato un improvviso malore mentre si trovava al lavoro, su un'impalcatura montata per la ristrutturazione di uno stabile in via Mameli. Un operaio di 54 anni è morto questa a mattina a Bari. Il tragico episodio è accaduto nella zona della spiaggia 'Pane e Pomodoro', dove l'uomo era impegnato in un cantiere per il rifacimento della facciata di un palazzo. Sul posto, insieme a polizia e Vigili del fuoco, sono giunti gli operatori del 118, ma i soccorsi si sono purtroppo rivelati inutili.