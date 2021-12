'Botti' in tutta la città nella nottata di Natale: non rispettata l'ordinanza comunale

Le 'esplosioni' si sono sentite in tutti i quartieri, di fatto accompagnando la nottata di Natale dei baresi. Come da tradizione, quindi, non è stata rispettata l'ordinanza contro i fuochi d'artificio a Bari, emessa dal Comune per contrastare l'esplosione dei 'botti', nel periodo delle festività. Fino a Capodanno, infatti, è vietata anche la vendita di alcune categorie di fuochi d'artificio. Eppure, a giudicare da quello che è successo in città nella nottata, in pochi l'hanno rispettata.