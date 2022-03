Ritrovati gli ori di San Nicola rubati in Basilica: recuperati l'evangeliario, l'anello e la fiala con la manna

Sono stati ritrovati gli ori di San Nicola che erano stati rubati nella notte tra il 21 e il 22 marzo scorsi all'interno della Basilica a Bari Vecchia. Recuperati, dunque, l'evangeliario con le tre sfere d'argento, un anello in oro e un medaglione con all'interno una fiala della sacra manna di cui si erano perse le tracce nei giorni scorsi. Per la vicenda era stato fermato un 48enne di origini tunisine, attualmente in carcere con l'accusa di aver eseguito il colpo.

Notizia in aggiornamento