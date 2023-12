Uomo muore a 54 anni, il sì della figlia alla donazione di organi regala speranza ad altri pazienti: espiantati fegato e cornee

Un sì detto in un momento di grande dolore e sofferenza, che si trasforma in speranza e vita per altre persone. Così, il consenso espresso dai familiari di un 54enne di Terlizzi, ha reso possibile, all'ospedale Bonomo di Andria, la quattordicesima donazione di organi del 2023.

Le operazioni di coordinamento, rende noto la Asl Bat, sono state gestite dal dottor Giuseppe Vitobello: l'equipe del Policlinico di Bari ha prelevato il fegato mentre le cornee sono state prelevate dal dottor Fabio Massari di Andria e inviate alla Banca degli Occhi di Mestre.

"A dare il consenso alla donazione è stata la figlia dell’uomo - racconta Vitobello - lo ha fatto senza alcuna esitazione e noi gliene siamo grati. Ancora una volta il "sì" alla vita ha messo in moto una macchina organizzativa in cui tutti gli operatori di presidio hanno svolto perfettamente il loro lavoro".

"Ci uniamo al dolore della famiglia - dice Tiziana Dimatteo, Direttrice Generale Asl Bt - il nostro grazie è per aver regalato speranza a chi oggi sta ricevendo l'organo di questo uomo e solo per questo può continuare a vivere".