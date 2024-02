La sede della presidenza regionale illuminata di giallo-blu: "Simbolo di vicinanza alla popolazione ucraina"

I colori della bandiera ucraina sono stati proiettati questa sera, tramite corpi illuminanti, sulla facciata della sede della presidenza regionale, sul lungomare di Bari. "Il Palazzo della Regione Puglia si tinge di blu e giallo - si legge in una nota della Regione - per sostenere simbolicamente e manifestare vicinanza alla popolazione ucraina in occasione del secondo anniversario dell'invasione russa in Ucraina"