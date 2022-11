Inaugurata a Bari la 'Panchina della gentilezza': la cerimonia con gli alunni della scuola Carducci

Una panchina lilla per celebrare la Giornata mondiale della Gentilezza, che quest'anno si tiene domenica 13 novembre. Hanno però giocato d'anticipo la scuola Carducci e il Comune di Bari, inaugurando la 'Panchina della gentilezza' nella mattinata di venerdì 11 novembre. L'arredo, posizionato in piazza Padre de Pergola, nelle vicinanze dell'istituto elementare, ha anche affissa una targa con la scritta 'Essere gentili aiuta il cuore e la mente'. Alla cerimonia hanno anche partecipato gli studenti della scuola Carducci, che hanno letto pensieri sulla gentilezza, oltre all'esibizione del 'Coro della gentilezza' composto dagli stessi studenti dell'istituto. All'incontro era presente anche la presidente della Commissione Pari opportunità del Comune di Bari, Silvia Russo Frattasi, in rappresentanza dell'amministrazione.