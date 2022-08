La base della pedana 'cede' in un punto, transennata (in parte) la piattaforma riservata ai disabili a Pane e Pomodoro

Transennata in parte la pedana riservata alle persone con disabilità sulla spiaggia di Pane e Pomodoro. A rendere inutilizzabile parte della piattaforma, il cedimento, in un punto, della base sottostante: i mattoni su cui la pedana poggia, con ogni probabilità a causa dell'azione delle onde e delle mareggiate, si sono spostati, e la pavimentazione, non più sostenuta, si è in parte lesionata. Sul posto sono quindi intervenuti gli agenti della Polizia locale che hanno provveduto a delimitare la zona, in attesa degli interventi di riparazione.