Parcheggiatore abusivo 'al lavoro' in zona Fiera, sorpreso e sanzionato dalla Polizia locale

Un parcheggiatore abusivo è stato sorpreso e sanzionato dalla Polizia locale nei pressi della Fiera del Levante, a Bari. L'uomo si trovava in via Verdi, in prossimità del nuovo ospedale Covid: oltre alla sanzione, gli è stato notificato il relativo Ordine di allontanamento.