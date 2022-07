Vandali in azione nel parco 2 Giugno di Bari: rotti i rubinetti della fontanina

A parco 2 Giugno diventa sempre più complicato...dissetarsi: ignoti, infatti, hanno rotto una delle fontane, in particolare quella nelle vicinanze dei campi da pallacanestro. I due rubinetti, infatti, risultano danneggiati e uno, in particolare, completamente divelto.

Un problema non da poco per i tanti sportivi e non solo, che affollano in questi giorni d'estate un'area verde già di per sé dotata di pochissimi punti deve approvigionarsi gratuitamente di acqua fresca.