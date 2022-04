Canestro 'danneggiato' al parco Rossani? "Semplicemente montato male", la spiegazione social di Decaro

Nessun atto vandalico, come ipotizzato nei giorni scorsi: il canestro del nuovo parco Rossani, trovato rotto qualche giorno fa, non era stato danneggiato bensì "montato male". A svelare l'arcano è stato il sindaco di Bari Antonio Decaro, attraverso un post sui social. La vicenda, infatti, è stata chiarita attraverso le telecamere di videosorveglianza del giardino in cui si nota che il canestro si piega dopo un tiro di un ragazzo. La ditta che si occupa della manutenzione ha già ripristinato il canestro.

"Spesso - scrive - mi lamento degli atti vandalici nella nostra città. Questa volta, come potete vedere, il canestro del Parco Rossani non è stato danneggiato ma montato male in partenza. Non era un atto vandalico. Credo sia giusto dirlo ai cittadini e chiedere scusa" conclude Decaro.