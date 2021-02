Pescatore con l'hobby dello spaccio: in casa cocaina, hashish e marijuana. Arrestato 33enne

Pescatore, ma dedito anche allo spaccio. Un 33enne è stato arrestato dai carabinieri a Mola. Inizialmente fermato mentre era in auto, il controllo - visto il nervosismo mostrato - si è poi esteso alla sua abitazione. In casa i militari hanno trovato sono stati trovati 115 grammi di cocaina, 41 grammi di marijuana e 58 di hashish, contenuti all’interno di buste in cellophane, un bilancino di precisione, alcuni coltelli ancora intrisi di sostanza e materiale per il confezionamento. Arrestato, al termine delle formalità è stato condotto in carcere a Bari.