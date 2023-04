Seduta ridotta in pezzi, danneggiata una delle panchine di piazza Mercantile

Una parte della seduta ridotta in pezzi, ancora presenti sulla pavimentazione. A essere danneggiata, una delle panchine che circondano la fontana di piazza Mercantile, nel cuore di Bari vecchia.

Il danneggiamento è stato scoperto all'alba, e sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale, che hanno avviato accertamenti per capire chi, e come, abbia provocato il danno. Una delle ipotesi che appaiono più verosimili al momento, è che a causare la rottura della panchina possa essere stato l'urto di un autoveicolo in transito.