Furti in appartamento, polizia sulle tracce dell'auto sospetta: in due bloccati in piazza Umberto

Nel pomeriggio di giovedì in piazza Umberto, gli agenti della Squadra Volante hanno intercettato e sottoposto a controllo il veicolo in questione: a bordo dell’auto sono stati identificati due cittadini georgiani, un 41enne pluripregiudicato, già destinatario di un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale, e un 33enne incensurato.

Da qualche giorno la polizia erano sulle tracce di quell'auto, una Mercedes grigia, segnalata come vettura con a bordo persone dedite alla commissione di furti in abitazione.

Da alcuni giorni gli agenti delle Volanti seguivano i movimenti di una Mercedes grigia, segnalata come auto con a bordo persone dedite alla commissione di furti in abitazione