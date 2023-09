Una corsa speciale per aiutare i piccoli pazienti oncologici: a Bari la 'Pigiama Run' 2023

Si è svolta ieri pomeriggio, nel parco 2 Giugno di Bari, la Pigiama Run, evento di corsa e camminata in pigiama organizzata dalla Lilt - Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori a sostegno dei piccoli pazienti oncologici e delle loro famiglie.

Un appuntamento che ha visto numerosi partecipanti per un'iniziativa insolita e allo stesso tempo benefica. Il ricavato delle iscrizioni, infatti, è stato interamente devoluto alle famiglie dei piccoli pazienti oncologici: "Anche quest'anno - ha spiegato l'assessore cittadino allo Sport, Pietro Petruzzelli - abbiamo corso con il pigiama per sensibilizzare i baresi sui tumori che colpiscono i più piccoli.Si corre con il pigiama perché tante bambine e bambini sono costretti ad indossarlo ogni giorno nella loro corsia di ospedale. Grazie alla Lilt che, insieme ad Apleti e alla Brigata Pinerolo, ha organizzato per il secondo anno questa bella manifestazione".