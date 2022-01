Continuano gli acquazzoni su Bari e provincia: l'allerta gialla prosegue fino alla serata

Ci accompagnerà fino alla serata, il temporale che da questa mattina ha colpito Bari città e la provincia, creando non pochi disagi al traffico. La Protezione civile ha diramato in un bollettino l'allerta gialla per 'rischio idrogeologico' su tutta la zona della Puglia centrale nella fascia oraria in cui si prevedono "precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati".

L'allerta sarà attiva dalle ore 10 di oggi, 10 gennaio, e per le successive 10 ore.