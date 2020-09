Nei pressi di una bici 'con fare sospetto', pizzicato con una tronchese nascosta nel giubbino

Si aggirava nella zona del Policlinico, con una tronchese nascosta sotto il giubbino, e alla vista dei poliziotti ha cercato di allontanarsi. I poliziotti, però, lo hanno fermato e sottoposto a controllo: poco prima, infatti, la sua presenza 'sospetta' era stata segnalata nei pressi di una bici regolarmente parcheggiata. L'uomo è stato identificato in un cittadino marocchino 30enne, pluripregiudicato e privo di qualsiasi documento. Per lui è scattata la denuncia in stato di libertà per possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso, ed è stato condotto presso l’Ufficio Immigrazione per le indagini di rito circa la sua posizione sul territorio nazionale.

