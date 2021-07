Perquisito e trovato in possesso di un coltello a serramanico: denunciato 39enne

L’uomo con precedenti penali soprattutto per reati contro il patrimonio, è stato notato mentre stazionava nelle vicinanze del portone d’accesso di una palazzina

Un 40enne di origini lituane è stato denunciato dalle Volanti della Polizia a Bari per porto d’armi oppure oggetti atti ad offendere. L’uomo con precedenti penali soprattutto per reati contro il patrimonio, è stato notato mentre stazionava nelle vicinanze del portone d’accesso di una palazzina, in compagnia di un 39enne georgiano già noto alle forze dell'ordine.

Nel corso della perquisizione, il 38enne è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico che è stato quindi sequestrato.