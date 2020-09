Positivo addetto alle pulizie nella sede Amtab di via Trevisani: sanificati gli uffici

Un addetto delle pulizie di un'azienda esterna ma attivo nella sede Amtab di Bari, in via Trevisani, è risultato positivo al coronavirus. L'ufficio nel quartiere Libertò del capoluogo pugliese è stato quindi sanificato in via precauzionale.

Disposta dall'Asl la quarantena fiduciaria per gli impiegati. Fortunatamente sono tutti negativi i risultati dei tamponi sui lavoratori dell'azienda di trasporto pubblico locale.