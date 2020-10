Positivo al Covid in una classe della Duca d'Aosta: scatta la sanificazione

Al via in giornata le operazioni di sanificazione in una classe del plesso Duca d'Aosta a Palese. Nella giornata di ieri è stato riscontrato un positivo al Covid in una delle classi, come comunicato in una nota dal preside Angelo Panebianco. "Secondo protocollo - si legge nella nota - questa direzione ha provveduto a comunicare al Dipartimento di Prevenzione ASLBA l’episodio, circostanziandolo e, sentiti il Responsabile della Sicurezza di Circolo e il Medico Competente preposto alla Sorveglianza Sanitaria, ha disposto fino a prossima comunicazione di porre cautelativamente in quarantena fiduciaria alunni e docenti della classe interessata".

Le lezioni ripartiranno normalmente lunedì 26 ottobre per tutte le classi del plesso tranne che per quella posta cautelativamente in quarantena. "Naturalmente per gli interessati la scuola si attiverà quanto prima per un’opportuna prosecuzione delle lezioni in modalità digitale" conclude.