Nuvole e pioggia, Primo Maggio con l'ombrello: migliora da metà settimana

Domenica nel segno della pioggia e, come previsto, non andrà meglio domani, Primo Maggio. Il maltempo, insomma, segna questo lungo weekend della Festa dei Lavoratori. Per un miglioramento delle condizioni meteo, infatti, bisognerà attendere almeno la seconda metà della settimana.

Vediamo nel dettaglio le previsioni di 3bmeteo.com: "A Bari oggi cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. assorbimento dei fenomeni nel pomeriggio con schiarite in serata, è previsto 1mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 2860m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Mare poco mosso".

Per quanta riguarda la giornata di domani, 1° maggio, invece, previste "nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi con piogge e rovesci, anche a carattere temporalesco dalla serata, sono previsti 8mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 2801m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est, al pomeriggio tesi e proverranno da Est-Sudest. Mare poco mosso. Allerte meteo previste: vento". Stando alle previsioni attuali, un miglioramento è atteso dalla giornata di giovedì.

