Marzo saluta tra pioggia e vento, poi torna il sereno: le previsioni meteo

Dopo la pioggia torna il sereno: sarà una settimana di meteo variabile quella dal 27 marzo al 2 aprile. Secondo le previsioni di 3bmeteo, infatti, su Bari e provincia tra lunedì e martedì si alterneranno temporali e venti di burrasca, soprattutto nelle ore mattutine. A partire da mercoledì, invece, i fenomeni temporaleschi di diraderanno, lasciando spazio a cieli soleggiati e coperti.

Questo coinciderà anche con un aumento delle temperature, che saliranno oltre i 20 gradi di massima, con il picco di sabato primo aprile (23 gradi). Giornata più fredda sarà invece mercoledì, quando si toccheranno i 9 gradi.

LA PREVISIONE PER LUNEDÌ, 27 MARZO

Il Meteo a Bari e le temperature

A Bari domani cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. rasserena in serata, sono previsti 8mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 1874m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nordovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nordovest. Mare mosso. Allerte meteo previste: vento.

