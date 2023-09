L'instabilità lascia il posto al sole: sul Barese bel tempo fino al weekend

Dopo la perturbazione che ha accompagnato l'arrivo dell'autunno, con piogge e grandinate anche sul Barese, settembre si appresta a terminare nel segno del bel tempo.

Nella giornata di domani, mercoledì 27 settembre, come spiega l'esperto di 3bmeteo.com, Edoardo Ferrara, sulla Puglia è prevista ancora una residua variabilità ma con basso rischio di precipitazioni. "Da giovedì e fino a tutto il weekend compreso - spiega ancora Ferrara - condizioni di bel tempo prevalente grazie al progressivo rinforzo dell'alta pressione e all'allontanamento verso Sud del vortice sullo Ionio responsabile dei recenti rovesci. Tuttavia rimarrà attivo un residuo flusso da Nordest, con qualche annuvolamento a tratti denso di passaggio ma senza precipitazioni rilevanti. Si manterrà altresì attiva una vivace ventilazione settentrionale, più apprezzabile sul lato adriatico dove non si escludono raffiche talora superiori ai 30-40km/h. Il contesto termico si manterrà gradevole, con massime in genere comprese tra i 25 e i 28°C, punte superiori solo sul Tarantino".

Per quanto riguarda in particolare la città di Bari, nei prossimi giorni è previsto "cielo sereno o poco nuvoloso fino a tutto il weekend compreso; ventilazione a tratti sostenuta da Nord. Minime sui 20-21°C, massime sui 25-26°C".