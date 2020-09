Processo Bellomo, il giorno dell'udienza preliminare nel Tribunale di Bari: la Procura chiede rinvio a giudizio

E' in corso da questa mattina nel Tribunale di Bari l'udienza preliminare nei confronti di Francesco Bellomo, ex consigliere di Stato, attualmente agli arresti domiciliari, ripristinati a luglio, con le accuse di maltrattamenti ed estorsione ai danni di una ricercatrice e di tre ex borsiste e allieve che frequentavano corsi post universitari di cui era docente e direttore scientifico nella sua scuola di formazione 'Diritto e Scienza', finalizzati alla partecipazione al concorso in magistratura. Lo riporta l'Adn-Kronos.

Secondo l'accusa Bellomo avrebbe costretto, anche con controlli assillanti, le sue ex allieve al rispetto di comportamenti e determinati obblighi, relativi ad esempio all'abbigliamento, a pena di decadenza automatica della borsa di studio. A gennaio la Procura di Bari ha chiesto il rinvio a giudizio di Bellomo, richiesta reiterata durante l'udienza di stamane alla quale ha preso parte anche il suo avvocato difensore.