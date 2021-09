Roberto Rossi si insedia alla guida della Procura di Bari, domani l'incontro con la ministra Cartabia

Questa mattina, nel corso di un'"udienza speciale" la formale "immissione in possesso delle funzioni". Domani l'incontro con la guardasigilli che sarà in visita a Bari: tra le prime richieste, quella tempi rapidi per il nuovo palazzo di giustizia