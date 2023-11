"Promesse di incarichi", archiviata inchiesta a carico dell'assessore regionale Stea

Archiviata l'inchiesta che vedeva coinvolti l'assessore regionale al Personale Gianni Stea, il direttore generale di Asset Puglia, Elio Sannicandro, e l'avvocato e consigliere di Bari Salvatore Campanelli. E' la decisione assunta dal gip del Tribunale di Bari, Rossana, De Cristofaro.

I tre erano indagati per tentata induzione indebita a dare o promettere utilità, Campanelli anche per tentata violenza privata. L'inchiesta, per fatti risalenti al 2019, riguardava presunte pressioni fatte ai titolari di una società di Noci (che aveva lavorato ad alcuni progetti gestiti da Asset) per il ritiro di una denuncia fatta in precedenza dagli stessi, con la presunta promessa, in cambio, di incarichi. Già a ottobre 2022 i pm Savina Toscani e Claudio Pinto avevano chiesto l'archiviazione dell'inchiesta, contro cui i denuncianti avevano fatto opposizione. Quindi la decisione del gip, arrivata a marzo e depositata ieri.