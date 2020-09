World clean up day, dipendenti di un'azienda barese ripuliscono Parco Perotti dai rifiuti

Oltre 40 chili di rifiuti raccolti in una mattinata a Parco Perotti. L'operazione di pulizia, organizzata nell'ambito del World clean up day, è stata portata avanti dai dipendenti dell'azienda barese Biosalus: armati di guanti, pinze e sacchi hanno raccolto rifiuti di ogni tipo tra strade e giardini, dalle classiche cartacce ai contenitori di plastica e alluminio, passando per decine di bottiglie di birra.

