In auto a tarda sera con cinquanta grammi di cocaina: fermati dai carabinieri, in manette coppia di sessantenni

Gli arresti a Putignano: i due coniugi - 66 e 61 anni - sono stati fermati per un controllo mentre erano a bordo della loro utilitaria. Nel giubbino della dona, la scoperta della droga. In casa rinvenuto materiale per il confezionamento

Fermati per un controllo mentre erano in auto, trovati in possesso di cinquanta grammi di cocaina. In arresto, a Putignano, sono finiti due coniugi di 66 e 61 anni.

A tarda sera, i militari impegnati in un posto di controllo sulla strada comunale Foggia Grande, hanno intimato l’alt a un’utilitaria. Il comportamento nervoso dei passeggeri è apparso subito anomalo ai militari, che hanno deciso di approfondire il controllo. A seguito di perquisizione personale, nella tasca destra del giubbino della donna è stato rinvenuto un involucro contenente un pezzo consistente di stupefacente del tipo cocaina.

La successiva perquisizione presso l’abitazione della coppia ha consentito di trovare materiale per il taglio e confezionamento dello stupefacente. La droga è stata sottoposta a sequestro e nei prossimi giorni verrà analizzata dal laboratorio sostanze stupefacenti del Comando Provinciale Carabinieri di Bari.

Gli arrestati, dopo le formalità di rito, sono stati sottoposti ai domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e dovranno rispondere dell’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.