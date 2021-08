In giro per il centro cittadino con le dosi di droga da spacciare: giovane pusher arrestato a Putignano

L'uomo è stato fermato dai carabinieri per un controllo e trovato in possesso di alcune dosi tra cocaina, hashish e marijuana: in casa il materiale per il confezionamento

Fermato dai carabinieri per un controllo mentre era in giro per il centro cittadino di Putignano, è stato trovato in possesso di alcune dosi di droga. Così un 23enne del luogo è stato arrestato in flagranza di reato in quanto ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Sottoposto a perquisizione personale, è stato infatti trovato in possesso di alcune dosi di hashish, marijuana e cocaina nascoste nel pacchetto di sigarette. Il peso degli involucri che erano pronti per essere spacciati è di 7 grammi (2 di cocaina, 2 di marijuana e 3 di hashish).

Quindi i controlli sono stati estesi all’abitazione in uso al giovane, che continuava ad essere molto nervoso. L’immediata perquisizione presso l’abitazione, ha difatti consentito di rinvenire e sottoporre a sequestro il kit necessario allo spaccio, un bilancino di precisione e tutto l’occorrente per il taglio ed il confezionamento.

Il giovane è stato quindi arrestato, sottoposto agli arresti domiciliari e dovrà rispondere di detenzione ai fini spaccio di stupefacenti, mentre la sostanza stupefacente nei prossimi giorni verrà analizzata presso il Laboratorio analisi del Comando Provinciale di Bari.