Cocaina nascosta nel furgoncino dell'Asl per il trasporto dei farmaci: 65enne barese nei guai

L'episodio si è verificato a Putignano: all'interno del mezzo sono stati rinvenuti 15 grammi di droga avvolti in un unico involucro. A casa dell’uomo, dove è proseguita la perquisizione, è stato invece trovato un bilancino di precisione

I Carabinieri hanno arrestato a Putignano, nel Barese, un 65enne del posto, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Secondo una ricostruzione dei militari, l'uomo si sarebbe aggirat per le vie del centro abitato al volante di un automezzo di proprietà della Asl, solitamente utilizzato per la consegna di farmaci, che il 65enne avrebbe adoperato per eludere eventuali controlli delle Forze di Polizia.

All'interno sono stati rinvenuti 15 grammi di cocaina avvolti in un unico involucro. A casa dell’uomo, dove è proseguita la perquisizione, è stato invece trovato un bilancino di precisione, solitamente utilizzato per la preparazione delle dosi. Il 65enne è stato così condotto agli arresti domiciliari.