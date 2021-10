Ragazza di 16 anni travolta da treno ad Acquaviva, gli investigatori: "Un tragico incidente"

Un tragico incidente: è la conclusione alla quale sono giunti gli investigatori sulla morte di una ragazza di 16 anni originaria di Cassano Murge, travolta ieri sera nelle immediate vicinanze della stazione di Acquaviva (Bari) da un treno in transito.

Le indagini, riporta l'Ansa, sono condotte da Polizia Ferroviaria e Carabinieri con il coordinamento del pm della Procura di Bari, Manfredi Dini Ciacci. Nelle scorse ore sono stati ascoltati alcuni amici della vittima confermando l'ipotesi della tragedia. La ragazza, forse distratta perché indissava delle cuffiette, non si sarebbe accorta dell'arrivo del treno alla velocità di circa 100 km orari, finendo risucchiata e sbattendo con violenza contro una carrozza. In mattinata il medico legale Biagio Solarino effettuerà l'esame esterno cadaverico nel Policlinico di Bari. L'orientamento del pm è quello di non fare l'autopsia, perché la dinamica sarebbe chiara e al momento non si ipotizzano responsabilità.