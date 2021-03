Arraffa merce nella stazione di servizio e tenta la fuga minacciando il gestore: arriva la polizia, arrestato per rapina

E' accaduto nella notte in un distributore di carburanti lungo la statale 16, all'altezza di Torre a Mare: in manette un pluripregiudicato barese 31enne

Nella notte a Torre a Mare i poliziotti della volante di zona sono intervenuti presso un distributore di carburanti, sulla statale 16, dove era stata segnalata una persona molesta in escandescenza.

Sul posto, gli agenti hanno fermato un uomo, pluripregiudicato barese 31enne, ed accertato che, dopo aver minacciato il gestore, si era appropriato di un ingente quantitativo di merce e l’aveva riposta nella sua autovettura, pronto per dileguarsi. I poliziotti hanno impedito la fuga e tratto in arresto il 31enne per rapina.