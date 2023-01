Un patto per bloccare le trivelle nel mare pugliese, la Regione convoca i sindaci

Un serie di incontri programmati con i sindaci per siglare un patto di difesa del mare dalle attività delle trivelle. È questa l'iniziativa regionale comunicata dall'assessora all'Ambiente, Anna Grazia Maraschio. L'oggetto delle consultazioni promosse dalla Regione Puglia, secondo quanto riportato dall'Ansa, riguarderà la conversione in legge del decreto 'Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica' che prevede la possibilità di realizzare nuovi pozzi di estrazione di idrocarburi gassosi nella fascia 9-12 miglia nautiche, oggi vietati dal Testo Unico Ambientale.

La prima convocazione per i sindaci è prevista per venerdì 20 gennaio con gli amministratori delle comunità pugliesi della provincia di Lecce e Brindisi. L'incontro si terrà nel capoluogo salentino. Lunedì 23 gennaio è previsto un altro incontro a Bari, nella sede della Regione Puglia in via Gentile, con gli amministratori delle comunità pugliesi della provincia di Bari, Foggia, Bat e Taranto.

"Vorrei stringere un patto che ponga fine alla dipendenza dai combustibili fossili - ha ribadito l'assessora Maraschio - per difendere il nostro mare dall'attività estrattive delle trivelle. È quello che chiedo di stringere a tutti gli amministratori, a difesa delle nostre comunità".