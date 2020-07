Viaggiava con 300 kg di matasse di rame sguainato: barese fermato nel Materano non sa indicarne la provenienza

Un 67enne di Bari, noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato dai carabinieri a Pisticci, in provincia di Matera, per ricettazione. Fermato ad un controllo stradale, è stato trovato con un carico di 11 matasse di rame sguainato, per un peso totale di oltre 300 kg, a bordo del suo autocarro Iveco. L'uomo non ha potuto in alcun modo giustificare il possesso del materiale né ha presentato documenti di trasporto. Per questo è stato denunciato mentre il rame è stato sequestrato ed è oggetto di indagini per verificarne la provenienza.

