Marinai molfettesi dispersi dopo affondamento rimorchiatore: ipotesi stop alle ricerche

Si starebbe valutando lo stop alle ricerche di Mauro Mongelli e Sergio Bufo, i due marinai di 59 e 60 anni originari di Molfetta dispersi dopo l'affondamento, avvenuto al largo delle cose baresi, del rimorchiatore 'Franco P.', inabissatosi nella notte tra mercoledì e giovedì scorso. Lo riporta l'agenzia Dire. La tragedia si è verificata mentre il rimorchiatore trainava un pontone a circa 50 miglia dalla costa di Bari, lungo la rotta tra Ancona e Durazzo (Albania)

Ad ora le vittime sono ufficialmente tre: Luciano Bigoni e Andrea Massimo Loi, di 65 e 58 anni entrambi di Ancona, e Jelali Ahmed 63enne, vicecomandante del rimorchiatore di origini tunisine ma residente in Abruzzo. Le attività sono condotte dagli uomini della Capitaneria di porto con il coordinamento della Procura di Bari che ha aperto una inchiesta. Gli indagati, per ora sono due: l'armatore Antonio Santini, 78enne romano, legale rappresentante della società Ilma di Ancona proprietaria del rimorchiatore e del pontone e Giuseppe Petralia, il 63enne comandante del "Franco P." che si è inabissato e che si trova in ospedale a Bari. I due rispondono di concorso in naufragio e omicidio colposo plurimo.