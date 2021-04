Fermati per rissa a Lecce, tentano di aggredire gli agenti intervenuti: nei guai due residenti nel Barese

Rissa e resistenza a pubblico ufficiale: sono i reati per cui sono stati denunciati a Lecce tre stranieri. Si tratta di un 24enne bielorusso, residente ad Altamura, un 24enne del Gambia, residente a Squinzano, e un coetaneo sempre del Gambia, ma residente nel Barese. Gli agenti della Questura di Lecce sono intervenuti in seguito a una segnalazione per rissa in via Oronzo Quarta, che riportava di aggressioni fisiche con calci e pugni, oltre alla presenza di una bottiglia utilizzata come arma contundente.

Sul posto si recavano subito le volanti che identificano i tre giovani con non poca difficoltà poiché gli stessi erano particolarmente agitati e in evidente stato di ebbrezza alcolica. I due residenti nel Barese, nel tentativo di sottrarsi all’identificazione, cercavano di allontanarsi spintonando gli agenti. In particolare, il cittadino della Bielorussia, sempre nel tentativo di divincolarsi, spingeva più volte gli agenti che tentavano di bloccarlo. Tale situazione, considerata la corporatura robusta dell’uomo e la sua forza fisica, dopo i vari e inutili tentativi di portarlo alla calma, come estrema ratio al fine di evitare il peggio, gli agenti ricorrevano allo spray capsicum, strumento di dissuasione in dotazione agli operatori di polizia, per poterlo bloccare. Da subito, comunque, gli scriventi si prodigavano a fornirgli dell’acqua per il lavaggio del viso e il personale del 118, giunto sul posto, procedeva poi con la soluzione fisiologica.

I tre soggetti venivano accompagnati in Questura e sottoposti ai rilievi foto-dattiloscopici, risultando tutti regolarmente soggiornanti in Italia. E' quindi scatatta la denuncia per i tre, per cui la Divisione Polizia Anticrimine procederà in questi giorni alla notifica del Foglio di Via Obbligatorio state il fatto che tutti e tre sono residenti fuori comune.