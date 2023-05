Botte tra due gruppi in piazza Moro a Bari, 18enne accoltella rivale: individuato dalle telecamere

La Polizia ha denunciato un 18enne di origini egiziane accusato di rissa e lesioni personali aggravate per un episodio avvenuto in piazza Moro, a Bari, lo scorso 25 marzo. In quell'occasione vi fu una lite tra due gruppi di stranieri di giovane età-

Nel corso del diverbio, secondo una ricostruzione della Polizia, il 18enne avrebbe accoltellato all'addome un altro connazionale minorenne, ferendolo. La lite sarebbe poi proseguita verso la stazione ferroviaria e soltanto l'intervento degli agenti Polfer avrebbe scongiurato ulteriori conseguenze nei confronti del 18enne, raggiunto nel frattempo dal gruppo avversario e picchiato con pugni e schiaffi.

Gli inquirenti hanno ricostruito la vicenda utilizzando le telecamere di videosorveglianza nell'area ferroviaria del capoluogo pugliese.