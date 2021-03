Fresatrice ritrovata in una grotta nell'agro di Monopoli: era stata rubata a un'azienda agricola di Fasano

Ritrovata una fesatrice agricola rubata nell'agro di Monopoli: gli agenti della polizia di Stato del locale Commissariato, hanno recuperato l'attrezzatura del valore di 5mila euro in una grotta rupestre. Il ritrovamento è legato all'attività info-investigativa dell'ultimo periodo nelle aree delle contrade di Losciale, Sant’Antonio D’Ascula, Macchia di Monte e quelle adiacenti, che erano state utilizzate in questi ultimi giorni per occultare in modo provvisorio autovetture o mezzi agricoli proventi di furto in altre località del sud Barese, in attesa di destinarli o al mercato dei pezzi di ricambio o alla restituzione in favore delle vittime previo compenso estorsivo di una somma di denaro, fenomeno che prende il nome di 'cavallo di ritorno'.

La fresatrice poteva rappresentare certamente oggetto di 'riscatto' da parte di squadre specializzate in questa tipologia di furti, come ricordano dal Commissariato, ma la tempestività dell’intervento degli agenti lo ha impedito, evitando un ulteriore aggravio di spesa per l’azienda agricola di Fasano presso la quale la macchina era stata rubata due giorni prima, che non aveva ancora provveduto a formalizzare la denuncia. Gli accertamenti per risalire al legittimo proprietario, in ogni caso, erano stati avviati con i dati identificativi del mezzo e a seguito dei contatti con l’azienda venditrice. Per lo spostamento da parte dei malfattori della fresatrice, strumento fondamentale per la gestione di una azienda agricola, del peso di circa 1 tonnellata, è stato necessario l’utilizzo di un trattore di grosse dimensione con una potenza superiore agli 80 cv. Una volta confermata l'identità del proprietario, la fresatrice è stata restituita, mentre sono in corso indagini per risalire agli autori del reato.