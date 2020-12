Si rompe condotta fognaria, via Napoli chiusa al traffico in un tratto: tecnici Aqp al lavoro

Stop al traffico questa mattina in via Napoli, nel tratto compreso tra via Caracciolo e via di Maratona, a causa di una rottura che ha interessato la condotta fognaria. Dalle prime ore del mattino sono in corso infatti lavori di ripristino da parte dei tecnici di Aqp per una improvvisa rottura sulla condotta premente dell’impianto di sollevamento fognario denominato “Occidentale”.

Per eseguire i lavori - spiegano da Aqp - si è reso necessario procedere al momentaneo spegnimento delle elettropompe dell’impianto per poter isolare la perdita ed eseguire la riparazione. I tecnici di Acquedotto Pugliese stanno lavorando ininterrottamente per ripristinare il servizio.

Al fine di limitare i disagi alla viabilità, con la collaborazione della Polizia Municipale, il traffico è stato temporaneamente deviato su via di Maratona e via Ammiraglio Caracciolo. Per gli automobilisti è consigliato il percorso alternativo direzione lungomare/Arena delle Vittorie.